Luca Reggiani sta effettivamente valutando un cambio di squadra quest'inverno. Secondo la Bild, il difensore centrale diciottenne che ha debuttato lo scorso giugno con la Nazionale italiana sarebbe aperto a un trasferimento se la sua situazione sportiva con Niko Kovac non dovesse migliorare prima della pausa invernale. Anche il quotidiano locale Ruhr Nachrichten aveva già indicato Reggiani come il principale candidato alla cessione, specie considerando il fatto che Reggiani sin qui ha avuto pochissimo spazio in giallonero, dove è stato scavalcato nelle gerarchie da Daniel Svensson, originariamente un esterno.

La scorsa estate sono circolate voci su una possibile partenza all'ultimo minuto del difensore italiano. Il Southampton avrebbe presentato un'offerta per il centrale proprio nell'ultimo giorno di mercato. Tuttavia, il trasferimento in Inghilterra non si è concretizzato, in parte perché il giocatore avrebbe mostrato scarso interesse. In estate, si erano fatti sotto anche Inter e Milan, coi nerazzurri che avrebbero già chiesto chiarimenti dettagliati al management del giocatore in merito alle condizioni economiche. Secondo alcune indiscrezioni, Reggiani sarebbe aperto a un ritorno in patria. Il costo del trasferimento del giovane rimane sconosciuto.