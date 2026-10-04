Federico Romani, presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, ha annunciato ai microfoni di MilanNews.it che l'iter per il nuovo stadio di Inter e Milan è prossimo alla fase esecutiva e che l'impianto vedrà la luce nei prossimi anni: "Certo che si farà il nuovo stadio, è stata approvata in consiglio comunale a Milano la delibera che prevede l'avvio dell'iter, è già stata depositata la VAS quindi pensiamo intorno al secondo semestre del 2027 inizieranno i lavori. Lo stadio sorgerà di fianco all'attuale Stadio Meazza, avrà una capienza di circa 70.000 posti e l'obiettivo è quello di realizzarlo entro il 2032 in occasione degli Europei che l'Italia ospiterà. Insomma l'iter è avviato mentre il Meazza dovrebbe rimanere una piccola porzione, su tutta l'area sorgeranno attività commerciali, alberghi ed edifici pubblici".

Un pronostico sul campionato, chi vincerà lo scudetto secondo lei?

"Ma sul campionato penso che siano tutti concordi nel dire che la favorita sia l'Inter, anche perché Cristian Chivu ormai ha preso le misure della squadra. Teniamo conto che l'anno scorso addirittura aveva perso due partite nelle prime giornate e poi alla fine ha vinto il campionato. Ad oggi ha pareggiato a Roma con la squadra forse più in forma del campionato che appunto è la Roma. Io credo che come è avvenuto due anni fa lo possa perdere solo l'Inter questo campionato, vedremo cosa succederà nel corso della stagione con i big match che a breve arriveranno".