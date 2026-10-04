Percorso netto in Nations League per la Svizzera di Murat Yakin che, battendo in rimonta la Slovenia, ha centrato il terzo successo di fila dopo quelli conquistati a spese di Macedonia del Nord e Scozia, entrambe superate con il punteggio netto di 3-0. In questo caso non è arrivato il clean sheet, ma il 2-1 finale fa comunque felice Manuel Akanji: "Grande reazione, vittoria importante. Tre su tre in Nations League", ha scritto su Instagram il difensore dell'Inter, in campo per tutta la partita della Thermoplan Arena di Lucerna. 

Un messaggio commentato dal compagno di squadra Marcus Thuram: "Cap", le parole di Tikus per sottolineare la fascia da capitano cinta sul braccio dell'ex Manchester City. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 18:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.