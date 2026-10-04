"Kean non sta bene, purtroppo non ha recuperato. Lo lasciamo andare a casa stasera". Così Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, parlando a Sky Sport alla vigilia della sfida con la Turchia.

Ci saranno tanti cambi?

"Non abbiamo trovato ancora un assetto, sto provando tanti giocatori. Domani cambieremo di più perché abbiamo avuto poco tempo per recuperare".

Esposito riposerà? Giocherà Scamacca?

"Sì, potrebbe giocare. Le caratteristiche sono più o meno le stesse".

Che partita si aspetta?

"La Turchia è un'ottima squadra, con giocatori molto bravi. In Turchia siamo stati solidi noi, ma domani non sarà scontata: dipenderà da noi".

Sta riconquistando la fiducia degli italiani?

"La cosa importante era dare solidità ai ragazzi, anche autostima. Sono giocatori bravi, piano piano ci stiamo riuscendo. Il fatto che siano arrivati i risultati ci fa piacere anche per i tifosi, non è una cosa bella farli sempre soffrire".

Il rischio di sottovalutare l'avversario.

"No, no, assolutamente. I ragazzi sanno che la Turchia è una squadra tosta".

La situazione di Montella.

"Rimane mio amico anche se vinciamo domani".