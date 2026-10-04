Interrogato in conferenza stampa a seguito della rotonda vittoria in amichevole dell'Argentina contro il Burkina Faso, il c.t. argentino Lionel Scaloni ha discusso della possibilità di lanciare il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Julian Alvarez: "Stiamo cercando di dare a entrambi, che già si conoscono, la possibilità di giocare insieme perché è un’idea piuttosto concreta. Sono due numeri nove e ci piace che sviluppino intesa tra loro e che lavorino insieme. Per questo continuiamo a riproporli insieme: possono darci dei frutti".