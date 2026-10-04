Nel corso di una recente intervista concessa a Il Messaggero, il commentatore tecnico Andrea Stramaccioni ha analizzato alcuni aspetti di questo nuovo ciclo della Nazionale italiana, menzionando tra gli altri gli interisti Pio Esposito e Nicolò Barella: "Il classe 2005 come riferimento centrale è fondamentale quando palleggi o devi uscire da pressione, e Kean completo largo o da punta ideale per attaccare spazi come nel finale con la Francia". L'ex allenatore dell'Inter ha poi speso alcune dichiarazioni a favore del centrocampista sardo: "Nicolò è un giocatore fondamentale per questa Nazionale e Mancini lo conosce meglio di tutti, è stato determinante anche nella sua prima Italia. Titolare o subentrante, Barella ci rappresenta".