Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, elogia Lautaro Martinez in un intervento al Festival dello Sport di Trento. E' il più forte del campionato? "Sì, per me sì è il più forte della Serie A. Non solo lo ha dimostrato nell'Inter, ma anche in Nazionale e per tanto tempo. Dimostra la sua voglia di lottare per tanti anni. In poco tempo è diventato il capitano dell'Inter".

La top 3 degli attaccanti in Serie A?

"Lautaro sicuramente, poi è difficile".