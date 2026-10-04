Nella storia del calcio, il 2010 non fu solo l'anno del Triplete dell'Inter di José Mourinho. In Italia, infatti, ci fu un altro club che riuscì a mettere insieme tre trofei in una stagione: si tratta del Tuttocuoio all'epoca allenato da Massimiliano Alvini, oggi allenatore del Frosinone. A spiegare nel dettaglio quanto accaduto ci ha pensato lo stesso Alvini nel corso del suo intervento per il Festival dello Sport di Trento: "Un gruppo di amici tira su una squadra dalla Prima Categoria. Poi dalla Promozione siamo arrivati in Lega Pro nel giro di 7 anni. Nel 2010 vincemmo campionato, Coppa toscana e Coppa Italia dilettanti. Al successivo incontro con l'Inter di José Mourinho dopo qualche tempo, mi dicono prima dell'amichevole: 'Mourinho ti aspetta in panchina'. E lui mi dice: 'Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto assieme"".