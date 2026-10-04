Nella storia del calcio, il 2010 non fu solo l'anno del Triplete dell'Inter di José Mourinho. In Italia, infatti, ci fu un altro club che riuscì a mettere insieme tre trofei in una stagione: si tratta del Tuttocuoio all'epoca allenato da Massimiliano Alvini, oggi allenatore del Frosinone. A spiegare nel dettaglio quanto accaduto ci ha pensato lo stesso Alvini nel corso del suo intervento per il Festival dello Sport di Trento: "Un gruppo di amici tira su una squadra dalla Prima Categoria. Poi dalla Promozione siamo arrivati in Lega Pro nel giro di 7 anni. Nel 2010 vincemmo campionato, Coppa toscana e Coppa Italia dilettanti. Al successivo incontro con l'Inter di José Mourinho dopo qualche tempo, mi dicono prima dell'amichevole: 'Mourinho ti aspetta in panchina'. E lui mi dice: 'Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto assieme"".

Sezione: News / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 17:28
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.