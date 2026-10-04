L'Inter Women non sbaglia e conquista anche la vittoria nella seconda giornata di campionato. Le nerazzurre sbancano il campo del Como Women: decisive le reti, entrambe nella ripresa, di Vilhjallmsdottir (su rigore) e Bugeja, che ha chiuso la pratica al minuto 83. Al 78' Vilhjallmsdottir ha fallito il penalty che avrebbe archiviato la pratica probabilmente con qualche minuto d'anticipo. Ma nessun problema perché la truppa di Sassarini continua il suo cammino in modo positivo. Dopo l'affermazione contro la Fiorentina di domenica scorsa, un altro acuto che permette alle nerazzurre di restare a punteggio pieno.