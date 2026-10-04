Arrivano segnali incoraggianti per l’Inter sul fronte Djed Spence. Il laterale inglese, fermo da tempo a causa di un problema muscolare, ha finalmente riassaggiato il terreno di gioco disputando circa 50 minuti nell’amichevole contro il Lumezzane. Un passaggio importante - scrive La Gazzetta dello Sport -nel percorso di recupero del giocatore, che nelle ultime settimane aveva lavorato per ritrovare condizione e ritmo partita. Il test ha fornito indicazioni positive allo staff tecnico nerazzurro, tanto che ora Cristian Chivu potrebbe prendere in considerazione una convocazione per la sfida contro il Parma.
Chivu ritrova un’alternativa sulle fasce
Il rientro di Spence rappresenterebbe una soluzione in più per l’allenatore dell’Inter, soprattutto in una fase della stagione nella quale diventa fondamentale poter distribuire minuti e carichi di lavoro tra più giocatori. Il classe 2000 era arrivato a Milano con l’obiettivo di ritagliarsi spazio nelle rotazioni sulle corsie esterne, ma l’infortunio ne ha rallentato l’inserimento. La gara disputata contro il Lumezzane non equivale naturalmente a un ritorno immediato alla piena condizione, ma costituisce un primo banco di prova superato senza particolari problemi.
Parma possibile prima tappa del rientro
Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire se Spence potrà effettivamente essere inserito nella lista dei convocati. Lo staff medico e tecnico valuterà soprattutto la risposta fisica del giocatore dopo i minuti accumulati nel test. La sensazione, però, è che il recupero sia ormai entrato nella fase conclusiva. Per Chivu potrebbe quindi arrivare presto un rinforzo importante direttamente dall’infermeria.
Autore: Ludovica Ferrante
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