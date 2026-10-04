Tra i numerosi protagonisti del Festival dello Sport di Trento c'è anche Rino Gattuso, allenatore della Lazio protagonista di un ottimo avvio di campionato. Propiziato anche dai gol di Davide Frattesi, che dopo l'annata grigia all'Inter ha ritrovato in biancoceleste lo smalto di un tempo. Gattuso racconta come ha convinto il giocatore a lasciare Milano: "Ho avuto la fortuna di allenarlo in Nazionale. In quei giorni di raduno ho sempre detto che doveva prendere una decisione, che non poteva accontentarsi di giocare 10-15 minuti, perché è un giocatore importante. Noi potevamo fare poco sul mercato. La sua scelta della Lazio è stata incredibile. Un passo che doveva fare, sono contento che si sia preso le sue responsabilità".

Un ricordo del Mondiale 2006.

"Mi feci male prima del Mondiale, ma dissi a Lippi che mi dovevano legare a Coverciano per farmi stare a casa. Siamo partiti che ci tiravano i pomodori per i problemi di Calciopoli, ma piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati. Vittoria storica, l'artefice è stato un uomo solo: Marcello Lippi, che ha fatto di tutto per creare un gruppo".

L'amicizia con Materazzi?

"Noi eravamo amici, poi quando lui va all'Inter e io al Milan si trasforma: lui dava le tranvate vere, altro che me".