Empatia è una delle parole che Cristian Chivu utilizza più spesso quando parla del suo lavoro da allenatore. Un concetto che, nel caso di Alessandro Bastoni, ha assunto un significato particolare. Il tecnico rumeno - scrive Il Corriere dello Sport - ha infatti accompagnato il difensore dell'Inter nei mesi più complicati, quando tutto sembrava andare nella direzione opposta. L'espulsione di Kalulu e, poche settimane più tardi, il rosso rimediato contro la Bosnia avevano messo Bastoni al centro delle critiche. Fischi e contestazioni lo avevano accompagnato anche lontano da San Siro, alimentando dubbi sul suo futuro in Italia. Chivu, però, non ha mai smesso di difenderlo.

Chivu contro il clima di critiche

Già dopo la gara contro la Juventus, l'allenatore aveva preso posizione a favore del suo giocatore, arrivando a essere criticato a sua volta. Il messaggio è rimasto sempre lo stesso: Bastoni aveva bisogno di sostegno, non di ulteriore pressione. Chivu ha più volte sottolineato quanto fosse difficile scendere in campo con un ambiente ostile e proprio per questo ha riconosciuto al difensore il merito di non essersi mai sottratto alle proprie responsabilità. Una fiducia che Bastoni ha ripagato continuando a lavorare e a mettersi a disposizione.

Il Barcellona e la scelta di restare all'Inter

In un determinato momento sembrava quasi inevitabile un addio. L'interesse del Barcellona poteva rappresentare una soluzione concreta, ma Bastoni non ha mai realmente preso in considerazione la possibilità di lasciare l'Inter. Il difensore ha continuato a dare priorità ai nerazzurri, mentre il club ha resistito agli assalti del Barcellona. Così Bastoni è rimasto a Milano e ha iniziato la nuova stagione con una motivazione diversa. Oggi si sta prendendo la sua rivincita sul campo, tornando protagonista. E dietro questa riscossa c'è anche il lavoro di Chivu, che nei momenti più difficili non ha mai smesso di credere nel suo difensore.