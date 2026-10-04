A margine dell'amichevole contro il Rapid Bucarest, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa non solo della prestazione dei suoi uomini ma anche della sua ex squadra, la Roma, che affronterà tra due settimane, e delle sue chance di Scudetto, Sulle quali però preferisce non sbilanciarsi: "È una squadra molto forte, ma il mio unico pensiero va alla Fiorentina alla ripresa del campionato: sarà un impegno delicato”.

Come valuta questa nuova sosta nazionali?

“È molto più lunga, può essere un problema o un’opportunità in più. Quando vai male vorresti che durasse due giorni, quando vai bene due mesi per goderti il momento. Qui la serenità non è mai mancata ed io apprezzo che la mia società abbia la pazienza che mi ha dimostrato nonostante le sconfitte. Certo, non siamo felici. Ma non vediamo l’ora di ripartire”.