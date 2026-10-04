Seconda vittoria su due gare nella sosta per l'Argentina. Questa notte l'Albiceleste si è sbarazzata per 7-0 del Burkina Faso. A segno anche Lautaro Martinez. Proprio lo spazio lasciato vuoto in attacco da Messi, che dirà definitivamente addio alla nazionale nella notte tra martedì e mercoledì, è uno dei temi principali per i sudamericani. Lionel Scaloni, ancora una volta, ha proposto il tandem composto da Lautaro e Julian Alvarez, così come era successo contro la Bolivia pochi giorni fa.

Il CT ha poi spiegato questa scelta in conferenza stampa: "Stiamo cercando di dare a Lautaro e Julian continuità. Si conoscono e farli giocare insieme è un'idea valida. Ci piace che si capiscano e lavorino insieme, per questo continuiamo a proporlo".