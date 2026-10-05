Prima il gol di Alessandro Bastoni contro la Turchia con la maglia della Nazionale, poi l’archiviazione dell’inchiesta Arbitropoli da parte della Procura sportiva e a chiudere un’altra rete del difensore (ner)azzurro contro la Francia. Tre episodi che, in un clima calcistico spesso dominato da polemiche e contrapposizioni, offrono lo spunto per una riflessione sul trattamento riservato all’Inter e ai suoi protagonisti negli ultimi mesi.
Il punto non è il risultato sportivo, ma il modo in cui determinate vicende vengono raccontate, amplificate e trasformate in occasioni di scontro. La vicenda dell’inchiesta Arbitropoli ha alimentato per settimane discussioni, ricostruzioni e ipotesi. Nel dibattito pubblico si è arrivati a evocare una nuova Calciopoli, a parlare di campionati falsati e a mettere in discussione il ruolo dell’Inter e dei suoi dirigenti, a partire da Beppe Marotta.
L’archiviazione dell’indagine rappresenta un passaggio centrale per rileggere quelle polemiche. È importante distinguere tra le contestazioni circolate nel dibattito pubblico, gli eventuali elementi investigativi e gli esiti formali delle procedure: l’archiviazione non equivale automaticamente a una smentita di ogni singola affermazione circolata, ma impone di evitare che sospetti e insinuazioni vengano presentati come responsabilità accertate.
Resta una questione di metodo: quanto spazio viene concesso alle ipotesi prima che emergano elementi concreti e quanta attenzione viene riservata, successivamente, agli sviluppi che ridimensionano le ricostruzioni iniziali? Perché l'Inter è stata trascinata in una vicenda che ha finito per coinvolgere la reputazione della società, dei suoi dirigenti e dei suoi tifosi. Il richiamo a Calciopoli, in particolare, ha contribuito ad alimentare un clima nel quale le accuse più pesanti rischiavano di essere percepite come fatti già dimostrati.
Eppure, nel calcio come in ogni altro ambito, esiste una differenza sostanziale tra un sospetto, un’accusa e una responsabilità accertata. Una differenza che dovrebbe guidare tanto il racconto giornalistico quanto il dibattito sui social.
Un discorso simile riguarda Bastoni, finito al centro di una durissima contestazione dopo Inter-Juventus. Da quel momento, il difensore è diventato uno dei bersagli più esposti delle polemiche, con fischi negli stadi e attacchi che, in diversi casi, hanno oltrepassato i confini della critica sportiva.
Si può discutere una simulazione, contestare una decisione arbitrale o giudicare negativamente il comportamento di un calciatore. Fa parte del calcio, della sua passione e persino delle sue contraddizioni. Ma c’è una linea che non dovrebbe essere superata: quella che separa la critica dall’accanimento personale.
Gli insulti e le minacce rivolti anche alla famiglia del giocatore, compresa la moglie e la figlia, rappresentano un confine che non può essere giustificato in nome del tifo. La notorietà espone inevitabilmente a giudizi pubblici, ma non cancella il diritto alla dignità e il rispetto della persna.
Ancora più delicato è il ruolo di chi lavora nell’informazione sportiva. Giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori hanno la possibilità di raggiungere un pubblico vastissimo e, proprio per questo, dovrebbero essere consapevoli del peso delle proprie parole. La critica è legittima, anche quando è severa. Alimentare un clima di ostilità personale è un’altra cosa.
Quando la polemica diventa una gara a chi attacca più duramente, il rischio è che il dibattito perda la sua funzione informativa e si trasformi in uno strumento per raccogliere visibilità, interazioni e consensi.
Bastoni, intanto, ha continuato a giocare. Ha risposto alle contestazioni attraverso le prestazioni, prima con l’Inter e poi con la Nazionale. È proprio qui che si trova il senso più significativo della vicenda: un calciatore può sbagliare, può essere criticato e può attraversare momenti difficili, ma non dovrebbe essere costretto a difendersi da una campagna di ostilità che coinvolge anche la sua vita privata.
Non servono risposte sopra le righe, dichiarazioni incendiarie o polemiche infinite. Nel calcio, il campo rimane il luogo in cui i giocatori sono chiamati a dimostrare il proprio valore. E segnare significa anche ritrovare spazio per il proprio lavoro, sottraendosi almeno in parte al rumore esterno.
Lo stesso vale per l’Inter, attaccata senza fatti documentati, ma solo con insinuazioni trasformate in verità per effetto della loro ripetizione. In questi mesi, attorno all’Inter e a Bastoni si sono sovrapposti due fenomeni differenti, ma accomunati da un elemento: la facilità con cui il dibattito può scivolare dalla ricostruzione dei fatti alla ricerca di un bersaglio.
Da una parte, un’inchiesta che ha alimentato ricostruzioni e accuse; dall’altra, un episodio di campo diventato il punto di partenza per una contestazione che ha raggiunto dimensioni personali. Vicende diverse, che richiedono valutazioni distinte, ma che pongono entrambe una domanda sul modo in cui viene raccontato il calcio.
Chi ha sostenuto tesi successivamente ridimensionate dagli sviluppi giudiziari dovrebbe avere la responsabilità di aggiornare le proprie ricostruzioni e chiarire ai lettori che cosa sia stato effettivamente accertato. Allo stesso modo, chi ha criticato un calciatore dovrebbe ricordare che il dissenso sportivo non autorizza minacce, intimidazioni o attacchi ai familiari.
Non si tratta di chiedere silenzio, né di pretendere che tutti condividano le posizioni dell’Inter. Si tratta di difendere il diritto alla critica senza rinunciare alla correttezza, alla proporzione e al rispetto delle persone. Perché il calcio vive di rivalità, sfottò, discussioni e passioni contrapposte. Quando tutto questo lascia spazio all’odio, però, a perdere non è soltanto il giocatore preso di mira o la società contestata: è l’intero ambiente sportivo.
E allora, mentre le polemiche si rincorrono e le narrazioni si alimentano a vicenda, Bastoni torna a segnare e l’Inter continua il proprio percorso. Perché, alla fine, il calcio dovrebbe essere ancora capace di parlare attraverso ciò che accade sul terreno di gioco, senza trasformare ogni episodio in un processo mediatico. E nessuna rivalità, per quanto accesa, dovrebbe far dimenticare che dietro una maglia ci sono persone.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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