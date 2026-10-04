Esordio in Nazionale per Tomas Palacios, calciatore in prestito all’Estudiantes dall’Inter. Il difensore è sceso in campo nel match che l’Argentina ha stravinto in amichevole contro il Burkina Faso (7-0 il risultato finale con Lautaro grande protagonista). Sui social Palacios esprime così la propria gioia:

“Felice di debuttare con la maglia più bella del mondo. Provo tante emozioni, oggi posso dire di aver realizzato uno dei miei sogni. Grazie a tutte le persone che mi sono sempre vicine, specialmente la mia famiglia. Andiamo Argentina”.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 09:27
Autore: Ludovica Ferrante
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