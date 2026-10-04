Nel corso di una recente intervista concessa a TMW, l'operatore di mercato Oscar Damiani ha brevemente accennato al confronto tra Inter e Roma, ritenute dai più le principali contendenti per la vittoria dello Scudetto: "La squadra nerazzurra è sicuramente la favorita perché ha una rosa molto competitiva ed è forte. In più, ha due squadre dello stesso livello. I giallorossi un po' meno anche se hanno un grande allenatore e c'è un bell'ambiente".