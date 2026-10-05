La Caporetto di Fiume non fa perdere la fiducia a Slaven Bilic, ct dei Vatreni, che dopo il 7-0 contro l'Inghilterra guarda con ottimismo alla sfida che si annuncia proibitiva contro la Spagna: "Speriamo di giocarcela, la voglia c’è - le parole di Bilic in conferenza stampa -. E anche il carattere. Parliamoci chiaro: non è facile riprendersi da questa situazione; siamo un po’ sotto shock. Ora ci attende la sfida più grande. Vincere è difficile, ma fa parte del percorso. Credo che quanto accaduto possa servire da trampolino di lancio per raggiungere prima il nostro obiettivo finale. C’è la partita contro la Spagna: il requisito minimo è migliorare l’immagine che diamo di noi; se ci riusciremo, significherà che siamo competitivi. Con forza, carattere e lo spirito giusto, possiamo ottenere un risultato positivo. Non sarebbe la prima volta".

A proposito delle critiche che stanno cadendo copiose sulla squadra e sulla sua persona, Bilic ha aggiunto: "Le critiche sono da mettere in conto. Ci stanno quelle relative a Siviglia – quella sconfitta era accettabile –, ma quest’ultima è indifendibile, e non lo nascondo. Certo, credo in me stesso e sono sicuro al cento per cento che possiamo risollevare la squadra e rimetterci in carreggiata. Non so se ci riuscirò in cinque giorni, ma sono certo di poter realizzare ciò per cui sono stato ingaggiato. Dopo una sconfitta del genere è normale ricevere pesanti critiche, e me ne assumo la responsabilità: fa parte del mio lavoro".