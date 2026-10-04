Continuano a piovere elogi per Alessandro Bastoni, reduce da due grandi prestazioni con la maglia dell'Italia culminate con due reti di assoluto spessore contro Turchia e Francia. Il difensore dell'Inter, protagonista della sventurata serata di Zenica che ha estromesso gli Azzurri dal Mondiale nordamericano e che ha visto il nerazzurro espulso sul finire del primo tempo, è stato indicato dal Corriere della Sera come uno degli elementi da cui far ripartire il gruppo italiano: "Non è mai troppo tardi per ricominciare, per provare ad essere quel leader che all’Italia è mancato dopo Euro 2021. Alessandro Bastoni c’è sempre stato: con l’ultimo Mancini nello spareggio perso con la Macedonia, con Spalletti nel grigissimo Euro 2024 e con Gattuso nella notte tremenda di Zenica e l’espulsione che ha inguaiato l’Italia. Adesso il difensore dell'Inter è ripartito con due gol pesanti a Bursa e a Parigi e un nuovo status di senatore azzurro, a 27 anni, complice l’assenza di Dimarco e la panchina di Barella. Non è detto che non sia la volta buona, dipende dalla crescita di una squadra giovane, ma anche dalla maturità dei più esperti. Dipende anche da Bastoni e da una leadership che deve resistere a urti anche più forti di quello della nuova Francia di Zidane, che ha sbattuto ben sette volte su un grande Donnarumma. Ripartiamo da Bastoni, dunque".