Dopo la lunga chiacchierata sul palco del Teatro Sociale di Trento, Wesley Sneijder si è soffermato a parlare anche con i cronisti presenti, a margine del 'Festival dello Sport'. Parlando inizialmente di Cristian Chivu e del suo impatto sul mondo interista dal suo arrivo alla guida della prima squadra: "Lui è arrivato in un momento molto difficile, quando l'Inter ha perso la finale di Champions e poi doveva andare al Mondiale per Club. Non era una situazione facile - le parole dell'ex centrocampista riportate da TMW -. Ha iniziato male, non cambiando il gioco Simone Inzaghi. Ho parlato con lui e gli ho detto di sistemare le cose, che doveva aggiungere le sue idee. Poi ha cambiato; ora vedo un Chivu che corre in campo per festeggiare. Lui è uno così, ha grinta: mi piace. Vuole vincere le partite. Farà belle cose con l'Inter".

A proposito del mercato estivo dell'Inter, Sneijder ha aggiunto: "Jones è bravo, si vede subito. Spence ha preso il posto di Dumfries. Hanno fatto molto bene sul mercato, vediamo se potranno fare altrettanto in Champions. Non sarà facile, ma vediamo".