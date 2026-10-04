La Nazionale svizzera continua la sua marcia trionfale in Nations League. Dopo le vittorie in Macedonia del Nord e Scozia, la squadra di Murat Yakin ha sconfitto la Slovenia per 2-1 sabato a Lucerna. Raoul Savoy, ex allenatore di Sion e Xamax e attuale commissario tecnico del Ciad, ha parlato ai microfoni della RTS della prestazione della squadra rossocrociata nella gara di ieri: "C'è stata una disattenzione difensiva, causata da Manuel Akanji che non ha impostato l'azione e Nico Elvedi che è arrivato in ritardo: cose a cui non siamo abituati ultimamente. Può succedere, certo, ma la Svizzera deve stare attenta, perché contro una squadra che ha più fortuna o difende meglio, non è detto che la situazione si risolva se ci sono ulteriori cali di concentrazione".

Chi ha stupito in positivo è stato invece Remo Freuler: "Ha lavorato incredibilmente sodo per la squadra e ha persino meritato di segnare dopo una bellissima azione. Al contrario, alcuni giocatori sono stati un po' al di sotto delle aspettative. Penso ad Ardon Jashari, Zachary Athekame e Nico Elvedi, che a volte hanno reagito con ritardo".