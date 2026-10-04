L'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato dal Festival dello Sport di Trento, Ecco di seguito le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

L'Italia è stata eliminata dalla Bosnia. Il motivo per cui non riusciamo a rialzarci?

"Il perché penso che sia un discorso complesso e profondo. In quella partita a Zenica penso che l'Italia fosse arrivata con tanta pressione lì. Nessuno si aspettava che la Bosnia potesse arrivare ai playoff, Barbarez ha fatto un grandissimo lavoro dando senso di appartenenza e fiducia ai giocatori. In quella gara hanno messo voglia e rabbia di rappresentare il proprio Paese. All'Italia ha fatto male il rosso a Bastoni, poi è arrivata la paura. Fa male non vedere l'Italia ad un Mondiale da 12 anni, è troppo e l'Italia deve tornare al più presto".

La Juve può lottare per lo scudetto?

"Per il titolo è un po' presto per parlarne per la Juve. Vedendo la stagione scorsa non puoi avere l'ambizione di essere fra le favorite. L'Inter è favorita, la Roma deve avere continuità con Gasperini, le sue squadre volano. Non si può realmente quest'anno parlare di scudetto, ma di rientrare in Champions".