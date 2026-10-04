L'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato dal Festival dello Sport di Trento, Ecco di seguito le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
L'Italia è stata eliminata dalla Bosnia. Il motivo per cui non riusciamo a rialzarci?
"Il perché penso che sia un discorso complesso e profondo. In quella partita a Zenica penso che l'Italia fosse arrivata con tanta pressione lì. Nessuno si aspettava che la Bosnia potesse arrivare ai playoff, Barbarez ha fatto un grandissimo lavoro dando senso di appartenenza e fiducia ai giocatori. In quella gara hanno messo voglia e rabbia di rappresentare il proprio Paese. All'Italia ha fatto male il rosso a Bastoni, poi è arrivata la paura. Fa male non vedere l'Italia ad un Mondiale da 12 anni, è troppo e l'Italia deve tornare al più presto".
La Juve può lottare per lo scudetto?
"Per il titolo è un po' presto per parlarne per la Juve. Vedendo la stagione scorsa non puoi avere l'ambizione di essere fra le favorite. L'Inter è favorita, la Roma deve avere continuità con Gasperini, le sue squadre volano. Non si può realmente quest'anno parlare di scudetto, ma di rientrare in Champions".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 13:38 Francia, Zidane: "Contro il Belgio ci saranno dei cambiamenti"
- 13:24 Foto con le coppe dello Scudetto e della Coppa Italia: grande festa per l'Inter Club di Feltre
- 13:09 Il Giorno - Bastoni risplende dopo mesi di buio e di chiacchere
- 12:54 FIGC, con il commissariamento a rischio anche Euro 2032
- 12:40 Rimpianto Bastoni per il Barcellona, c'era anche il Real. Nuovo assalto in estate?
- 12:25 Pjanic: "Inter favorita, presto per parlare di Juventus da titolo"
- 12:10 Immobile: "Inzaghi è l'allenatore a cui devo di più in assoluto"
- 11:56 Diouf, parla il fratello Waly: "La Nazionale giusto riconoscimento per il suo lavoro"
- 11:42 Scaloni: "Coppia Lautaro Martinez-Alvarez? Penso possa dare i suoi frutti"
- 11:28 Bufera anche su Buonfiglio: il figlio è dirigente della Kings League
- 11:14 CorSera - Bastoni si rilancia in Nazionale con due reti pesantissime
- 11:00 Stramaccioni: "Esposito fondamentale quando palleggi. Barella ci rappresenta"
- 10:46 Damiani: "Roma bell'ambiente, ma l'Inter è favorita"
- 10:32 GdS - Agbonifo in gol, Chivu lo osserva e valuta il debutto
- 10:18 TS - Spence inizia a farsi conoscere: buone indicazioni per Chivu
- 10:04 Spalletti: "All'Inter alleni una tradizione, alla Juve una mentalità"
- 09:56 CdS - Chivu e Bastoni: c'è il tecnico dietro la rinascita del difensore
- 09:41 CdS - Dimarco recuperato e Spence scalpita: Chivu sorride dopo il Lumezzane
- 09:27 Palacios debutta in Nazionale: "Felice di esordire con la maglia più bella del mondo"
- 09:12 CdS - Barella torna titolare contro la Turchia: Mancini prepara 6-7 cambi
- 08:57 Argentina, Lautaro esulta: "Felice per questo traguardo, avanti per altri successi"
- 08:42 Argentina, Lautaro nella storia: superato Aguero come terzo marcatore all time
- 08:28 GdS - Spence, test Lumezzane superato: ora Chivu lo valuta per il Parma
- 08:14 GdS - Bastoni, dal quasi addio alla rinascita: ora l'Inter pensa al rinnovo
- 08:00 GdS - Attacco da record ma quante occasioni sprecate: Chivu vuole più cinismo
- 00:00 Bastoni zittisce fischi e teppisti
- 23:57 Como Women, il vice allenatore Borin: "Inter forte in ogni reparto"
- 23:42 Italia, Mancini vuole coinvolgere tutti: contro la Turchia altri cambi?
- 23:28 Adornato: "Ecco come conduciamo lo sviluppo internazionale dell'Inter"
- 23:23 InterNazionali - Costa d'Avorio ko contro il Camerun: Bonny in campo nel secondo tempo
- 23:14 Vieri: "Fare 15 gol in una stagione per me era fallimento totale"
- 22:59 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 22:45 InterNazionali - Svizzera, successo in rimonta contro la Slovenia: Akanji in campo tutta la partita
- 22:31 Conclusioni verso la porta, il dato della Serie A: c'è un interista con la media alta
- 22:16 Bastoni cambia tutto: due prestazioni di alto livello per dimenticare la Bosnia
- 22:01 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 21:47 Argentina-Burkina Faso, calcio d'avvio nella notte: Lautaro ancora in coppia con Alvarez?
- 21:33 Cinismo sotto porta: Inter intorno al 9%. Il dato a confronto con le altre big
- 21:19 Seba Esposito, emozione social al fianco di Pio: "Il sogno continua"
- 21:05 Sosta da capolista per l'Inter U20: quali giovani stanno facendo la differenza
- 20:51 Tacchinardi: "Inter, Como e Roma tra le prime tre. Sulla Juventus dico che..."
- 20:37 Peterson: "Lautaro Martinez è un genio. Ecco cosa farei con Marotta"
- 20:23 Altobelli: "Esposito è un grande goleador. Sulla Champions League..."
- 20:09 Svizzera-Slovenia, Akanji titolare nel 4-2-3-1 scelto da Yakin: la formazione
- 19:55 InterNazionali - L'Inghilterra demolisce la Croazia di Sucic
- 19:40 Pato: "Ho parlato con Cardinale e mi ha detto che vincerà tutto con il Milan"
- 19:26 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:13 Trovati, Museo San Siro: "Siamo il secondo museo più visitato a Milano"
- 18:59 Finlandia-Albania 2-1, Asllani e Manaj non evitano la sconfitta delle Aquile
- 18:44 Gila: "Mi voleva anche l'Inter, ma ecco perché ho scelto il Milan"
- 18:30 Analisi Yoodata: Milano è nerazzurra, gli interisti in città più dei milanisti
- 18:17 Qui Parma - Weekend libero, si torna al lavoro lunedì a Collecchio
- 18:04 Altobelli: "Lautaro interista dentro. Pio Esposito magari è più forte di me"
- 17:50 Boban: "Obiettivo Champions? Il Milan deve avere ambizione. L'Inter ce l'ha dentro"
- 17:40 Il Cagliari batte il Rayo Vallecano nella prima di Massolin in rossoblu
- 17:30 Dzeko saluta la Nazionale bosniaca: "Vorrei fosse il 1° aprile, però..."
- 17:20 InterNazionali - La Croazia sfida l'Inghilterra, Sucic parte titolare
- 16:53 Altobelli e l'anno alla Juve: "Pellegrini e Trapattoni mi rovinarono la vita"
- 16:38 L'Italia U20 batte 3-0 la Francia a La Nucia: nerazzurri protagonisti
- 16:24 Il figlio di Mazzola amareggiato: "Altro che multe alla Juve, serve il Daspo"
- 16:10 Orsato: "Il 'mio' protocollo non esiste. Oggi faccio l'allenatore degli arbitri"
- 15:55 videoIn gol Mkhi e Agbonifo, brilla Jones: la sintesi di Inter-Lumezzane
- 15:42 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 15:34 Sky - Inter-Lumezzane, ottimi segnali da Jones e Mkhitaryan. Provedel poco impegnato
- 15:27 Gasperini: "Contro l'Inter a San Siro la partita più difficile alla Roma"
- 15:21 FOTO - La prima di Spence e Dimarco capitano: gli scatti di Inter-Lumezzane
- 15:14 Orsato: "Fischiamo falli e non contatti. Massa è scomparso in Roma-Inter, nessuno ha parlato di lui"
- 15:01 Zidane: "L'Italia ha giocato 'all'italiana', principalmente in contropiede"
- 14:47 Dumfries come Lukaku? Nessun segnale all'Inter: la situazione al Real Madrid
- 14:33 Sky - La rinascita di Bastoni, Chivu decisivo: ecco come lo ha aiutato