Da una sua leggerezza è nata la palla recuperata da Alessandro Bastoni che poi si è involato in avanti e trovato la conclusione vincente per l'1-1 tra Francia e Italia a Saint-Denis. Intervistato da TF1 per 'Téléfoot', Lucas Da Cunha ha fatto mea culpa per l'accaduto: "Ho avuto un calo di concentrazione perché quando arrivi in ​​quella zona devi assimilare le informazioni, e in questo caso, sono andato ad aiutare Adrien Rabiot e non ho assimilato le informazioni. Poi vengo colpito direttamente e tutto succede troppo in fretta, non hai tempo di fare niente. Ovviamente, sono deluso di aver perso quel pallone".

Sezione: News / Data: Dom 04 ottobre 2026 alle 15:48
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.