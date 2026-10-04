Da una sua leggerezza è nata la palla recuperata da Alessandro Bastoni che poi si è involato in avanti e trovato la conclusione vincente per l'1-1 tra Francia e Italia a Saint-Denis. Intervistato da TF1 per 'Téléfoot', Lucas Da Cunha ha fatto mea culpa per l'accaduto: "Ho avuto un calo di concentrazione perché quando arrivi in ​​quella zona devi assimilare le informazioni, e in questo caso, sono andato ad aiutare Adrien Rabiot e non ho assimilato le informazioni. Poi vengo colpito direttamente e tutto succede troppo in fretta, non hai tempo di fare niente. Ovviamente, sono deluso di aver perso quel pallone".