Aleksandar Stankovic è rimasto in campo per 66 minuti nel match che questa sera ha visto sfidarsi, al Philips Stadion di Eindhoven, i Paesi Bassi e la Serbia per la quarta giornata del gruppo A2 di Nations League. Il centrocampista dell'Inter, partito titolare per la seconda volta nel giro di una settimana (al Marakana di Belgrado fece 59', sempre contro gli Orange di Xavi), ha fatto posto a Nemanja Maksimovic, accomodandosi in panchina cinque minuti prima del gol di Joshua Zirkzee che ha fissato definitivamente il risultato sul 2-1 per i padroni di casa. Prima dell'uscita di scena del figlio d'arte, il punteggio era fermo sul pareggio, per effetto dei gol segnati nel primo tempo da Teun Koopmeiners e Mihajlo Cvetković, una botta e risposta arrivato tra 31' e 35'. Stankovic, dunque, chiude la sua parentesi in nazionale dopo aver collezionato 125 minuti, un bottino discreto considerando che in calendario c'erano quattro partite e che con l'Inter aveva messo insieme appena due cammei nei match con Monza e Udinese.