Hervé Renard, CT della Costa d'Avorio, ha voluto schierare una formazione decisamente sperimentale per l'amichevole contro il Camerun. E nonostante la sconfitta per 1-0, il tecnico ha rivendicato la sua decisione: "Era la mia unica opportunità per vedere in azione i nuovi arrivati. Per questo ho corso il rischio di schierare dal primo minuto 11 giocatori che non erano stati titolari praticamente nelle prime due partite. Agbadou aveva giocato una partita, Diomandé una partita, Sangaré una partita. Ma per il resto si trattava di un cambio di formazione. Mi assumo la piena responsabilità dei rischi che ho corso. Fa parte del mio lavoro. E non ho paura di prenderli. Ma almeno stasera sto imparando molto su ogni giocatore. E su cosa potranno portare alla squadra in futuro".

Renard ha sfruttato il secondo tempo per testare una coppia d'attacco formata da Elye Wahi e Ange-Yoan Bonny. I due attaccanti sono entrati in campo insieme a partire dall'ora di gioco, ma non sono riusciti a sbloccare la partita. Si trattava, tuttavia, di uno scenario previsto dall'allenatore. "Volevo pianificare per l'ultima mezz'ora; volevo provare questa combinazione, questa intesa. Faceva parte del piano che avevo in mente dal 60° minuto in poi, farli giocare insieme e vedere cosa sarebbe successo".