Il tour di interviste di Nicolò Barella, alla vigilia di Italia-Turchia di Nations League, prevede anche la tappa davanti alle telecamere della RAI: "Vedere i Mondiali da casa è un peso che ci portiamo dentro, quel periodo è stato difficile - le parole del centrocampista dell'Inter -. Cercheremo di riscattarci, anche assieme al mister, provando a rendere orgogliosi gli italiani. Dobbiamo farlo soprattutto per noi stessi, vogliamo tornare in alto".

Con la Francia sei entrato dalla panchina, il match col Belgio l'hai visto da Coverciano...

"E' stato difficile, logicamente sono un giocatore e la competitività è sempre stato uno dei miei punti di forza. Il calcio è uno sport di squadra, il mister fa le sue scelte. Io sono pronto a giocare 10-15-20 minuti, anche a restare in panchina. Ho 29 anni e so gestire queste cose. Io mi sento importante, a prescindere da tutto".

Come ha lavorato Mancini in questi giorni?

"Il mister si è presentato nella stessa maniera con cui si era presentato la prima volta. E' sempre stato bravissimo a curare i rapporti col gruppo. Tutto passa dalla testa dei giocatori, serve l'entusiasmo di tutti".