Dopo una carriera tra i professionisti, ora Yann M'Vila è ripartito dalla Serie D, alla Sanremese. L'ex nerazzurro, all'Inter nella stagione 2014/2015, ha rilasciato oggi un'interessante intervista al Corriere della Sera. "Ho parlato con la dirigenza e il progetto mi è piaciuto subito. Non avevo mai giocato tra i dilettanti, è una nuova sfida", ha iniziato M'Vila, che a Sanremo condivide lo spogliatoio con il figlio di Youri Djorkaeff, Oan. La società, poi, è di proprietà dell'ex nazionale francese Karembeu.

"Il ricordo più bello? La sfida a San Siro contro il Saint-Étienne"

A inizio carriera Yann M'Vila era finito nel mirino di Barcellona e Arsenal, dopo gli esordi in Francia. Lui, però, scelse il Rubin Kazan. Ha rivelato: "Mi sono ritrovato in un ambiente difficile, non conoscevo la Russia. Sono stati mesi complicati, ma non rimpiango quella decisione". Poi passò all'Inter: "ll passaggio all’Inter mi ha aiutato. Eravamo un bel gruppo, peccato solamente aver giocato poco, appena 8 presenze. La partita di Europa League contro il Saint-Étienne è il mio ricordo più bello. Giocare con la maglia nerazzurra contro una squadra francese, a San Siro, è stato un momento che non dimenticherò mai".

La scelta di vestire la maglia nerazzurra fu determinata da motivazioni ben precise: "Mi volevano anche altre squadre italiane, ma scelsi l'Inter. In comune avevamo la voglia di tornare in alto. Avrei potuto fare meglio, mi sarebbe piaciuto lasciare un bel ricordo ai tifosi nerazzurri, purtroppo non è stato così. Ora mi piacerebbe tornare in Serie A con la Sanremese".