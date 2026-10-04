Ultimo turno di Nations League di questa lunghissima sosta alle porte, anche per la Francia. Ha parlato ai microfoni di TFI il CT dei Bleus Zinedine Zidane. Sulla sfida contro il Belgio, il programma domani sera, ha detto: "Ci sarà qualche cambiamento. Sono quattro partite ravvicinate e in tutte ci sono stati dei piccoli cambiamenti. Lo sapete, abbiamo giocato venerdì e siamo già alla vigilia della prossima partita. Non dobbiamo comunque fare niente di assurdo per vincere a tutti i costi. Abbiamo 23 giocatori e li sfrutteremo tutti. Per questo è normale ci siano alcune novità".

Chi può sperare quindi di partire titolare è Andy Diouf. Il giocatore dell'Inter ha già giocato dal primo minuto contro il Belgio da terzino sinistro, vedremo se Zidane sceglierà di riproporlo dall'inizio anche nella gara di ritorno.