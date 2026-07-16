La Fifa ha accolto positivamente la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al nuovo regolamento sugli agenti calcistici, il Fifa Football Agent Regulations.

In una nota ufficiale, la federcalcio mondiale ha sottolineato come la decisione dei giudici europei confermi, a suo giudizio, alcuni dei principi centrali della nuova disciplina. "La Corte sostiene gli elementi chiave del Ffar e conferma l'autorità normativa della Fifa in materia di agenti calcistici. La decisione riconosce la regolamentazione degli agenti come un elemento importante nel processo di modernizzazione del sistema dei trasferimenti calcistici intrapreso dalla Fifa".

"Confermata la legittimità delle norme principali"

La Fifa ha quindi evidenziato gli aspetti del regolamento che ritiene rafforzati dalla pronuncia della Corte.

"La Fifa è particolarmente lieta che la Corte abbia confermato la legittimità degli elementi chiave del Ffar, ovvero norme quali l'obbligo di licenza per gli agenti, il limite massimo alle commissioni di intermediazione, il divieto di rappresentanza multipla, la regola del 'cliente pagante' e la regola del pagamento proporzionale". La federazione internazionale ha inoltre ricordato che il regolamento è stato elaborato dopo un lungo processo di consultazione con tutte le principali componenti del mondo del calcio, dagli agenti ai club, passando per calciatori, leghe e federazioni.

La Fifa apre al confronto con gli agenti

Nonostante il giudizio positivo, la Fifa ha spiegato di voler approfondire nel dettaglio gli effetti della sentenza. "Continueremo ad analizzare attentamente la sentenza nella sua interezza e le sue implicazioni pratiche". L'obiettivo resta comunque quello di trovare un punto di equilibrio con la categoria degli agenti. La Fifa ha infatti annunciato l'intenzione di convocare nelle prossime settimane un incontro con i loro rappresentanti "con l'obiettivo di raggiungere una soluzione consensuale".