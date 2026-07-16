Akinsanmiro sembrava essere nei radar del Bologna. Ma in serata è iniziata una trattativa tra Inter e Monza e il centrocampista nigeriano potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al club brianzolo. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che l'operazione potrebbe concretizzarsi con la recompra a favore dei nerazzurri. Dopo la buona stagione con la maglia del Pisa, per Akinsanmiro possono dunque aprirsi nuovamente le porte della massima serie. La trattativa è nata in serata e nelle prossime ore possono esserci sviluppi.

Sezione: Focus / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 23:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione