Akinsanmiro sembrava essere nei radar del Bologna. Ma in serata è iniziata una trattativa tra Inter e Monza e il centrocampista nigeriano potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al club brianzolo. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che l'operazione potrebbe concretizzarsi con la recompra a favore dei nerazzurri. Dopo la buona stagione con la maglia del Pisa, per Akinsanmiro possono dunque aprirsi nuovamente le porte della massima serie. La trattativa è nata in serata e nelle prossime ore possono esserci sviluppi.