Vinícius Júnior, secondo capitano del Real Madrid, ha assicurato che la sua squadra alzerà il trofeo della Champions League, sottolineando che la rosa è pronta a vincere il titolo, nonostante non abbia reso al livello previsto nelle ultime due stagioni. Parlando ai canali uffiicali delle Merengues alla vigilia del debutto della squadra di José Mourinho contro l'Inter, Vinicius afferma: "Speriamo di vincere il nostro sedicesimo titolo. Siamo pronti. È il nostro torneo. Non abbiamo giocato bene negli ultimi due anni. Il nostro primo obiettivo è quello di essere tra le prime otto squadre. Siamo sempre motivati ​​dalla Champions League. Sarà una stagione diversa dalle ultime due in Champions League e la vinceremo".

Il brasiliano è però conscio delle difficoltà nascoste nel primo impegno: "La Champions League riserva sempre delle sorprese. Siamo pronti per questa partita contro una grande squadra che ci metterà alla prova. L'Inter è una squadra fisicamente molto forte e si difende con cinque difensori, cosa che spesso ci crea problemi, ma l'allenatore ha preparato tutto. Abbiamo qualche giocatore indisponibile, il che complica le cose, ma scenderemo tutti in campo con grinta e speriamo di poter offrire quel meraviglioso legame con i tifosi durante queste partite".