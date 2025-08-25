"Non è stato il migliore dei debutti, c'è da analizzare la sconfitta. All'Inter abbiamo regalato tanto. Ci aspettavamo di essere indietro, ma non così tanto. Ora chiediamo scusa ai tifosi che ci hanno seguito qui e in casa. C'è da analizzare con freddezza quello che è successo, non siamo stati all'altezza. L'Inter è stata a un altro livello". Così Adam Masina, parlando in conferenza stampa, dopo la debacle del Torino a San Siro.

Cosa è mancato?

"C'è da ricostruire un'identità. Il mister avrà tanto da fare, idem noi giocatori che dovremo assumerci le nostre responsabilità. Abbassiamo la testa e lavoriamo".