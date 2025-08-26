Secondo allenamento a porte aperte della stagione per l'Udinese ma questa volta nella speciale cornice del Bluenergy Stadium, stadio che ospita le partite casalinghe dei friulani. Come si legge nel comunicato del club bianconero, "giovedì 28 agosto, alle ore 18.30, i tifosi potranno assistere al lavoro sul campo dei ragazzi di Runjaic dal cuore pulsante del tifo bianconero, la Curva Nord, e sostenerli in vista del match di domenica contro l’Inter. Un’occasione imperdibile per vedere da vicino i propri idoli e farsi trasportare dall’entusiasmo e dal calore del tifo bianconero".

