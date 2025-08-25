Sconfitta pesante per il Torino contro l'Inter nella prima giornata di campionato. Il tecnico dei granata Marco Baroni ha parlato così a Sky Sport: "L'Inter ha fatto una partita di grandissima qualità, abbiamo sbagliato troppo. Nel primo tempo abbiamo portato troppa aggressività, ci vuole più compattezza e lavoro. Ma il lavoro non ci spaventa, questo punteggio ci deve far sentire quel dolore per le prossime partite".