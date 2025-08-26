Yael Fritz Junior Trepy, protagonista della finale Supercoppa Primavera con il gol che ha stappato il match, parla a Sportitalia dopo l'amara sconfitta incassata ai rigori contro l'Inter: "Abbiamo fatto un'ottima partita, non c'è nient'altro da dire - esordisce 'attaccante rossoblu -. Poi a volte basta un errore e tutto può accadere. Però siamo forti e abbiamo altre obiettivo da raggiungere, già da domenica dobbiamo vincere contro il Monza. Una finale si gioca per vincere, volevamo vincere il trofeo per tutta la nostra isola, in Sardegna il Cagliari conta molto. Speriamo quest'anno di portare almeno un trofeo. Il mio obiettivo? Diventare il capocannoniere e vincere tutto con la squadra quest'anno, non c'è altro da aggiungere".