Grande impatto di Petar Sucic con la maglia dell’Inter. Autore di una grande prestazione contro il Torino, il centrocampista croato è stato premiato con il primo MOTM della stagione, il riconoscimento al miglior giocatore in campo.

Mar 26 agosto 2025 alle 23:19
Milano Redazione FcInterNews.it
