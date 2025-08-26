Spunta un nuovo club nella corsa a Mehdi Taremi. Sull'attaccante iraniano in uscita dall'Inter, nei giorni scorsi accostato anche PSV, è da registrare il forte interesse del Panathinaikos. Lo rivela Sky Sport, aggiungendo che un eventuale approdo in Grecia dell'ex Porto farebbe partire un effetto domino degli attaccanti con Fotis Ioannidis che verrebbe liberato direzione Sporting Lisbona e Conrad Harder che, allo stesso tempo, potrebbe invece lasciare i portoghesi per unirsi al Milan.