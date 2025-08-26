Nuove indiscrezioni su Piero Ausilio e Dario Baccin dall'Arabia Saudita. La dirigenza dell'Al-Hilal - stando a quanto riferisce 365scoresarabic - avrebbe avanzato un'offerta ufficiale all'attuale direttore sportivo dell'Inter per assumere lo stesso incarico all'interno del club saudita con uno stipendio di 5 milioni di euro all'anno. Il dirigente avrebbe una sorta di ultimatum, con due settimane di tempo per rispondere.

Aperti anche i discorsi con il suo vice Baccin che potrebbe seguirlo in Arabia e percepire uno stipendio da 2 milioni di euro all'anno. "Da segnalare che Ausilio ha accolto con favore l'idea di venire in Arabia Saudita dopo una telefonata con Inzaghi", rivela l'emittente saudita.