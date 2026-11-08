Nell'immediato pre-gara di Inter-Como, per i lariani a presentarsi ai microfoni di Sky è Robert Sanchez, proposto un po' a sorpresa al posto di Jean Butez a difesa dei pali della squadra di Cesc Fabregas. Ecco le sue parole: "Sono pronto, la squadra è pronta, con il giusto atteggiamento. Veniamo da una buona striscia di vittorie, siamo in fiduciae anche stasera vogliamocontinuare così, dando il massimo e conquistando i 3 punti".
Per te è la prima volta a San Siro, che sensazioni hai?
"Stadio storico, si vede, gli ho scattato delle foto. Sono contento di aggiungerlo alla mia collezione di quelli in cui ho giocato, è uno stadio top. Quando sarà pieno sarà davvero impressionante".
L'Inter ha tanti attaccanti forti ma anche calciatori che sanno tirare da fuori come Calhanoglu. Li hai studiati?
"Studiamo ogni dettaglio, ci prepariamo, analizziamo i giocatori. Conosco bene le qualità di ognuno di loro, ogni pericolo. Sono pronto, siamo tutti pronti a livello mentale".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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