Terzo giorno di lavoro quest'oggi, in Australia, per il Milan che prosegue la sua preparazione in vista del match amichevole contro l'Inter, in programma il prossimo 5 agosto, a Perth. La squadra di Ruben Amorim è scesa in campo alle 12.30 focalizzandosi sulla tattica. Gli ultimi due arrivati in ritiro, Gonçalo Ramos e Rafael Leao, si sono allenati a parte dopo una prima parte iniziale in palestra.

Come già spiegato ieri, i rossoneri hanno annullato il test in famiglia contro il Perth Glory, che era fissato prima del derby, perché Amorim ha preferito, per motivi logistici, far allenare un giorno in più i suoi giocatori.