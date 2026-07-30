Terzo giorno di lavoro quest'oggi, in Australia, per il Milan che prosegue la sua preparazione in vista del match amichevole contro l'Inter, in programma il prossimo 5 agosto, a Perth. La squadra di Ruben Amorim è scesa in campo alle 12.30 focalizzandosi sulla tattica. Gli ultimi due arrivati in ritiro, Gonçalo Ramos e Rafael Leao, si sono allenati a parte dopo una prima parte iniziale in palestra.

Come già spiegato ieri, i rossoneri hanno annullato il test in famiglia contro il Perth Glory, che era fissato prima del derby, perché Amorim ha preferito, per motivi logistici, far allenare un giorno in più i suoi giocatori. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 18:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.