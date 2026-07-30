L'amichevole contro l'Inter in programma sabato 1 agosto potrà dare al tecnico Enzo Maresca le dovute indicazioni, nel frattempo i citizens si occupano di calciomercato e secondo Matteo Moretto il mirino del City è posizionato sul centrocampista marocchino Ayyoub Bouaddi, sorpresa del Mondiale. Il club inglese e il Lille sono in trattativa e le parti stanno studiando la migliore soluzione per la buona riuscita dell'operazione. Il club francese vorrebbe mantenerne il controllo, non sarà semplice.