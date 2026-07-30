Oltre 1500 tifosi del Manchester City si sono riuniti su un esclusivo campo galleggiante nel 'Victoria Harbour' di Hong Kong per assistere alla spettacolare presentazione della nuova maglia da trasferta PUMA per la stagione 2026/27. All'evento era presente anche Phil Foden che, dal palco, ha risposto ad alcune domande: "È fantastico essere qui a Hong Kong e vedere così tanti tifosi del City che si godono la giornata, nonostante il tempo. Non ho mai visto niente di simile a questo campo galleggiante e sono un po' invidioso di tutti quelli che ci stanno giocando in questo momento. E la divisa è qualcosa di speciale, quindi non vedo l'ora di indossarla in questa stagione, mentre faremo del nostro meglio per rendervi tutti orgogliosi".

Questo evento ha dato il via al tour estivo in Asia dei Citizens, che sabato affronteranno l'Inter, al 'Kai-Tak Stadium', prima di spostarsi a Seul per sfidare una selezione di stelle della K League e l'Atletico Madrid.