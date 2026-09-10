Dopo oltre quindici anni trascorsi nel calcio europeo, Juan Cuadrado potrebbe fare ritorno in Colombia. L’esterno 38enne, attualmente svincolato, sarebbe infatti in trattativa con il Millonarios per un trasferimento a parametro zero. Secondo quanto riportato dalla Colombia, i contatti tra il giocatore e il club sono già in corso e le parti stanno discutendo i dettagli dell’eventuale accordo. Per il momento non sarebbe stata ancora raggiunta un’intesa definitiva, ma il nome di Cuadrado rappresenta un’opzione concreta per il Millonarios, che potrebbe aggiungere alla propria rosa un calciatore di enorme esperienza internazionale.

Cuadrado, una carriera legata alla Serie A

Il rapporto di Cuadrado con il calcio italiano comincia nel 2011 con il Lecce. L’anno successivo passa alla Fiorentina, dove rimane fino al gennaio 2015, prima del trasferimento al Chelsea. Dopo appena sei mesi in Inghilterra arriva la lunga esperienza alla Juventus, durata otto stagioni e conclusa nel 2023. Terminata l’avventura juventina, Cuadrado ha vestito consecutivamente tre maglie nerazzurre: prima quella dell’Inter, poi dell’Atalanta e infine del Pisa, con cui ha giocato fino allo scorso giugno. Nel corso della sua lunga esperienza nel calcio italiano, il colombiano ha collezionato complessivamente 557 presenze, 94 gol e 124 assist.