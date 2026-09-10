Philippe Coutinho è pronto a diventare un nuovo giocatore del Santos. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e il fantasista brasiliano firmerà un contratto valido fino alla fine del 2026. Dopo aver definito la propria situazione contrattuale, Coutinho potrà quindi trasferirsi al club brasiliano a parametro zero, aprendo un nuovo capitolo della propria carriera con l’obiettivo di ritrovare continuità e tornare protagonista.

Coutinho arriva da svincolato

Il Santos non dovrà sostenere alcun costo per il cartellino. L’intesa prevede infatti un accordo di breve durata che consentirà al club di aggiungere alla rosa un giocatore di grande esperienza e qualità tecnica senza un investimento sul trasferimento. Per Coutinho si tratta anche di un ritorno nel calcio brasiliano, dopo una carriera che lo ha portato a giocare ad altissimi livelli anche in Europa.

Ritrova l’amico Neymar

Uno degli aspetti più suggestivi dell’operazione riguarda Neymar. Coutinho ritroverà infatti al Santos il grande amico e connazionale, con il quale ha condiviso numerose esperienze con la nazionale brasiliana. I due avranno quindi l’opportunità di giocare nuovamente fianco a fianco, questa volta con la maglia del Santos. Un binomio di enorme qualità ed esperienza sul quale il club brasiliano potrà fare affidamento nella parte finale della stagione.