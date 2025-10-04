Dalla sala conferenze di San Siro, Alberto Grassi, centrocampista della Cremonese, commenta quanto avvenuto nel match contro l'Inter. Queste le sue parole che FcInterNews.it vi propone tramite il suo inviato: "Abbiamo fatto un buon inizio, ora dobbiamo rimanere su questa strada e mantenere l'umiltà".

Quanto avete sofferto la pressione? Col MIlan avevate avuto un approccio meno forte.

"L'Inter è la rosa più forte del campionato, siamo scesi in campo convinti ma l'80% del risultato è merito loro".

Quanto è importante ritrovare Barbieri e Vardy e scoprire Faye?

"Vanno sempre a 200 all'ora in settimana, spero ci diano sempre una mano ma decide il mister".

Il 3-4-2-1 iniziale quanto ha influito?

"Alla fine era un 3-5-2 con Vazquez che si alza. Abbiamo sofferto tutti e non siamo stati in grado di metterlo a suo agio".

Nicola ha rimarcato l'opportunità di aver imparato qualcosa, secondo te cosa?

"Quando giochi contro i migliori, impari sempre qualcosa. Oggi l'Inter la vedevi come andava dalla velocità della palla, la cosa mi è piaciuta tanto. Anche se in campo un po' meno..."

Come stai? Hai avvertito una crescita personale? Il tandem con Bondo può considerarsi definitivo?

"Va chiesto al mister... Io ho ritrovato condizione e minutaggio, quindi sto meglio".