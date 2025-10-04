Il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps ha presentato nei giorni scorsi la lista dei convocati per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Azerbaigian di venerdì 10 ottobre e contro l'Islanda di lunedì 13 ottobre. Detto dell'assenza di Marcus Thuram per infortunio, spicca anche la rinuncia a Benjamin Pavard, difensore passato nelle ultime ore di mercato dall'Inter all'Olympique Marsiglia, protagonista di un ottimo impatto con la maglia dei Phocéens. Che però, a quanto pare, non è stato sufficiente a garantirgli un posto nei Bleus. E questa mancata convocazione potrebbe essere un forte indizio circa le intenzioni di Deschamps in vista dei Mondiali del 2026.

Entro il prossimo giugno, Pavard avrà la missione di diventare il quarto miglior difensore centrale della gerarchia dietro Konaté, Upamecano e Saliba, lui che ha sempre affermato di gradire di giocare in mezzo alla difesa. A sfavorirlo nella sfida, però, sono anche le scelte tattiche del tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi, rimarcate anche dall'ex portiere Jerome Alonzo: "È sempre la stessa cosa, De Zerbi come valuta Pavard? Per il momento gioca una partita al centro, una partita a destra...", ha dichiarato a L'Equipe TV.