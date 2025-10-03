Arriva dopo il lancio di agenzia anche l'ufficialità da parte dell'Inter: le squadra di Cristian Chivu sfiderà l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone venerdì 10 ottobre alle 18:00 in un match organizzato a Bengasi, con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Si tratterà, come annunciato, di un antipasto di Champions League, con Inter e Atletico che torneranno poi ad affrontarsi nella massima competizione europea il 26 novembre nella quinta giornata della League Phase a Madrid.

Sezione: Focus / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 19:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print