Marco Tardelli inquadra su La Stampa la situazione in casa nerazzurra. "Buone notizie per i tifosi dell'Inter: hanno ritrovato la loro squadra. Chivu ha avuto ragione a non cambiare gioco, aveva solo bisogno di recuperare giocatori importanti che mentalmente e fisicamente erano stanchi".

"Tutto - si legge ancora - sembra tornato come prima, aspettando un centrocampista come Barella: non ancora quello che conosciamo. Ma le note liete, oltre che dal campo, arrivano dal bilancio, positivo dopo anni difficili. Un esempio da seguire per il nostro calcio".