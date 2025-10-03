Nessun cambio di modulo, ma piena fiducia in Bonny ed Esposito. L'assenza di Thuram, che secondo la Gazzetta dello Sport si protrarrà fino a Napoli-Inter, costringerà Chivu a rivedere i suoi piani, ma all'orizzonte non ci sono rivoluzioni tattiche: tutto come sempre, a parte il francese s'intende.

Già domani con la Cremonese, quindi, si procederà sulla strada consueta e il posto dell'ex Borussia MG sarà del connazionale Bonny, che farà coppia con Lautaro. "Bonny ha segnato alla prima occasione utile, mentre prima e dopo di lui Pio Esposito aveva rassicurato Chivu sulle preziosissime risorse del nuovo attacco nerazzurro alle spalle dei titolarissimi: una rete alla prima gara dall’inizio con la maglia dell’Inter, a giugno contro il River Plate al Mondiale americano, poi il primo sigillo in Serie A la scorsa settimana, da subentrato a Cagliari - si legge -. L’alternanza tra i giovani rampanti paga, perciò Chivu progetta di proseguire su questa strada da qui fino alla sfida col Napoli del 25 ottobre, quando Thuram dovrebbe verosimilmente tornare a disposizione. Bonny-Lautaro domani, con Pio pronto a entrare in corsa e incidere come in Sardegna, Esposito col capitano più avanti, magari alla ripresa dalla sosta nel delicatissimo faccia a faccia con la Roma all’Olimpico", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro.