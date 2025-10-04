Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 4-1 a San Siro contro la Cremonese: “Intanto complimenti ai ragazzi perché stanno facendo un grande lavoro loro. Cremonese imbattuta? A me è piaciuto quello che ha fatto in questo avvio di stagione, è una squadra allenata bene e che sa quello che serve per fare questa categoria. Sono arrivati qua con nove punti, non era una partita semplice ma l’abbiamo trattata molto seriamente e hanno dato continuità ai risultati positivi".

Sugli attaccanti e in particolare su Bonny: "Abbiamo quattro attaccanti di assoluta qualità. Due più esperti e due che si stanno calando nel contesto nerazzurro, ma tutti stanno lavorando bene".

Sul lavoro offensivo: "Chiedo spesso ai ragazzi di tirare di più, oggi potevamo farlo maggiormente. Quando affronti un blocco basso, una soluzione è calciare da fuori area. Sono felice che Barella abbia segnato: ha fatto una grande partita in un ruolo non suo, ma che interpreta benissimo".

Sulla sosta per le Nazionali: "Non mi lamento, conosco l’orgoglio che i miei ragazzi provano nel vestire la maglia della propria nazionale. Intanto mi godo questa vittoria, che finora non avevo avuto il tempo di celebrare".

Infine, uno sguardo alla prossima sfida contro l’Atlético Madrid: "Si vuole sempre vincere e fare una buona prestazione. Rappresentiamo l’Inter e dobbiamo onorare la partita. Rigori? Chiedo a Kolarov di calciarli", ha concluso con una battuta.